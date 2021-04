“Nos alegramos que se haya hecho justicia”: NBA habla tras saber el veredicto del caso de George Floyd

La NBA y varios de sus equipos y figuras se expresaron a favor del veredicto de culpabilidad de este martes contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato del afroamericano George Floyd pero advirtieron que “queda mucho trabajo por hacer”.

Grandes estrellas de la liga de basquetbol norteamericana, como Giannis Antetokounmpo o Stephen Curry, participaron el año pasado en las multitudinarias marchas que se celebraron en Estados Unidos para protestar contra el crimen de Floyd y exigir el fin de la brutalidad policial contra persona negras en el país.

“El asesinato de George Floyd fue un punto de inflexión en la forma de ver (los temas de) la raza y justicia en nuestro país, y nos alegramos de que se haya hecho justicia”, afirmó la liga en un comunicado conjunto con su asociación de jugadores.

“Pero también reconocemos que queda mucho trabajo por hacer” y “redoblaremos nuestros esfuerzos para abogar por un cambio significativo en las áreas de justicia penal y policial”, zanjó la competición.

NBPA Executive Director Michele Roberts and NBA Commissioner Adam Silver released the following joint statement today: pic.twitter.com/r0XQkLssOb

— NBA (@NBA) April 20, 2021