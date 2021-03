Mujer de 76 años, le da una tremenda golpiza a hombre que la atacó en la calle

Una mujer de 76 años fue atacada en la calle por un desconocido. Sin embargo, las cosas no resultaron nada bien para el atacante: la mujer consiguió defenderse y dejó tan herido al atacante que este tuvo que ser llevado al hospital.

Ocurrió en la ciudad de San Francisco, California, la mañana del miércoles 17 de marzo. Xiao Zhen Xie fue atacada por un hombre de 39 años mientras caminaba por Market Street, en una de las zonas más concurridas de la Bahía.

El hombre alcanzó a golpearla, pero la mujer se defendió con un madero y dejó severamente herido a su atacante. En un video grabado poco después del ataque se aprecia a la mujer con una herida en el lado derecho de la cara, mientras que su atacante yace esposado en una camilla.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021