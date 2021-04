Médico en ambulancia estalla contra turistas que bloquean avenida

En Argentina se hizo viral el video de un médico que estalla furioso porque un bloqueo de turistas evita que su ambulancia pueda trasladar a un paciente de urgencia al hospital. “¡Hace un año que no veo a mi hijo por esta mierda!”, dijo.

En el video, se puede apreciar a un médico que le grita furioso a elementos de Gendarmería y a manifestantes porque su ambulancia se encuentra varada entre un bloqueo y otro.

La ocasión provocó que ventilará todas sus frustraciones tras un año de pandemia de covid:

“Hace un año que me estoy rompiendo el culo por los pacientes, la puta madre. ¡Me rompe las pelotas! Hace un año que no veo a mi hijo por esta mierda. Cobro un carajo y me deslomo por los pacientes”.