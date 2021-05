Facebook mantiene vetado a Trump, se hará una junta de supervisión ratifica medida

La Junta de Supervisión Independiente de Facebook anunció esta mañana su decisión de mantener la prohibición indefinida a la cuenta del ex presidente y magante republicano Donald Trump en esa red social, la cual está sin poder realizar ninguna publicación desde enero de este año.

Tanto Facebook como Instagram, propiedad de la misma compañía liderada por Mark Zuckerberg, vetaron a Trump luego del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

La medida de suspensión fue también hecha por otras redes sociales como Twitter, aunque por mucho tiempo éstas permitieron al entonces presidente dispersar lo que hoy se conoce como “la gran mentira”: la de que su derrota en las elecciones presidenciales se debía a un fraude electoral.

Esas afirmaciones sin fundamento violaban de ese modo las reglas de la plataforma. “Creemos que los riesgos de permitir que el presidente continúe usando nuestro servicio durante este período son demasiado grandes “, escribió poco después de la prohibición el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

Apenas el 3 de mayo, el ex presidente emitió un comunicado en el que se mantiene firme en su mismo discurso de que la elección le fue robada con un fraude, así que, al no cambiar las condiciones por las que fue vetado, no existía una razón para devolverle su cuenta.

Facebook creó la Junta de Supervisión hace un año para decidir sobre casos difíciles sobre lo que pueden o no publicar usuarios de la red social.

Cada caso es decidido por cinco miembros de la junta a la que forman 20 personas. Junto a las reglas de Facebook evalúan los principios internacionales de derechos humanos y buscan las opiniones de expertos externos e integrantes del público.

En el caso de Trump, la junta recibió más de 9 mil comentarios del público y la decisión sobre ratificar el veto que data del 7 de enero del 2021, fue aprobada por la mayoría de la junta en pleno.

Facebook acordó cumplir con la decisión de esos miembros, sin importar el sentido en el que viniera.

El caso Trump busca consolidar las decisiones y legitimidad de dicha junta, estableciendo un precedente sobre cómo Facebook tratará las cuentas de otros líderes a nivel mundial.