El Nobel Óscar Arias acusado por violación, niega los hechos

Una activista antibélica costarricense presentó una denuncia penal por violación en contra del expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, quien en un comunicado rechazó la acusación, publicó hoy el Semanario Universidad.

La médica presentó la víspera la denuncia por violación en la Fiscalía de Género, pese a que los hechos ocurrieron en 2014, al argumentar que ahora existe un contexto internacional de apoyo.

Precisó que no tiene interés en presentar ningún reclamo de compensación económica.

La doctora, que mantiene su nombre en el anonimato, narró que los hechos habrían ocurrido en 2014, cuando realizaba una serie de colaboraciones con Arias en materia de activismo contra las armas núcleares y se reunió con él en su casa en Rohomoser.

Señalo que al termino de la visita el expresidente, a quien conoció a través de su madre, quien fue diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN), la agredió sexualmente.

En declaraciones al Semanario Universidad, la activista recordó que “él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado. Ese fue mi no. Fue lo único que se me ocurrió decirle. Yo había conocido a la esposa”.

Precisó que “no me acuerdo bien qué me respondió él, pero me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó”.

Cuando ocurrieron los hechos la activista tenía 30 años de edad encabezaba en Costa Rica la filial de una organización no gubernamental internacional en contra de las armas nucleares.

A través de un comunicado Arias rechazó “categóricamente” las acusaciones y agregó que “nunca habría actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona”, según publicó el semanario costarricense.

“En mi vida pública he impulsado la igualdad de género, pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”, añadió.

“Siendo que, según se informa, existe una denuncia formulada en mi contra, ejerceré mi defensa ante los Tribunales de Justicia y no realizaré más comentarios públicos sobre este tema”, indicó en el comunicado.