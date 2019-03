Donald Trump perseguirá a comediantes que se burlen de él

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de que se autoridades de comunicaciones del país investiguen a aquellos espacios y medios de comedia que hacen referencia a su persona como es el caso de “Saturday Night Live”.

It’s truly incredible that shows like Saturday Night Live, not funny/no talent, can spend all of their time knocking the same person (me), over & over, without so much of a mention of “the other side.” Like an advertisement without consequences. Same with Late Night Shows……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2019