Diosdado Cabello lanza advertencia ante posible invasión a Venezuela

Diosdado Cabello, brazo derecho de Nicolás Maduro, advirtió que habrá una respuesta terrible a quienes intenten invadir Venezuela, de la misma manera reiteró el rechazo al ingreso de la ayuda humanitaria que se acopia en las fronteras del país y que fue gestionada por la oposición.

“Les daremos la respuesta más terrible que ellos puedan imaginarse, aquí en Venezuela no van a poder, Venezuela seguirá siendo libre, soberana e independiente”, aseguró Cabello frente a miles de simpatizantes en el estado de Bolívar (sur).

“Si ellos creen que van a venir militares de otros países a asesinar a los chavistas, y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ya cada quien sabe dónde tiene que ir”, apuntó en referencia a instrucciones militares que no aclaró.

El también jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aseguró que la oposición venezolana “amenaza” al chavismo con una invasión de “soldados importados” estadounidenses.

“La derecha cree que nos va a meter miedo, asume que van a llegar aquí sus soldados importados y los chavistas, los revolucionarios, los patriotas, van a salir corriendo, creen que ellos van a venir aquí y van a decir: ‘aquí llegamos nosotros, vamos a gobernar'”, añadió.

PAÍSES RECHAZAN POSIBLE INVASIÓN A VENEZUELA

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Cuba, Miguel Díaz Canel, rechazaron las “agresiones y el intervencionismo” de Estados Unidos en Venezuela, mientras el mandatario chileno Sebastián Piñera defendió su compromiso por la democracia y libertad venezolana.

En una serie de declaraciones a través de la red social Twitter, los dos líderes latinoamericanos expresaron su respaldo al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras quePiñera apoya a la oposición venezolana que busca ingresar al país toneladas de ayuda humanitaria que están bloqueadas en la frontera.

“Después de atacar económicamente a #Venezuela, Donald Trump (presidente de Estados Unidos) está preparando una intervención militar contra ese país” sudamericano, advirtió Morales en un tuit.

“Hacemos votos para detener la violencia, de lo contrario, Trump será responsable de que vuelva la muerte y la destrucción que acompañan siempre a la guerra”, alertó.

Mientras que Díaz-Canel aseguró que en Venezuela “se está defendiendo la dignidad y decidiendo el destino del derecho a la paz de los pueblos latinoamericanos, caribeños y del resto del mundo. Todos debemos enfrentar al imperialismo y exigirle #ManosFueraDeVenezuela #SomosCuba #SomosContinuidad”.

En su cuenta de Twitter indicó que ante el “discurso prepotente, cínico, inmoral, amenazador, ofensivo, injerencista, hipócrita, guerrerista y sucio del Presidente Trump. Nuestra respuesta: movilización por la paz y contra la intervención imperial en #AméricaLatina y un exitoso triunfo cuando #VotaremosSí. #CubaVotaSí”.

El canciller venezolano Jorge Arreaza criticó, en la misma red social, a los presidentes de Colombia, Iván Duque, y al de Chile, Sebastián Piñera, cuyos gobiernos reconocen al juramentado como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los llama “discípulos” de Trump.

“La competencia por hacerse notar entre @IvanDuque y @sebastianpinera está cerrada. No es una decisión fácil la de su Jefe @realDonaldTrump elegir cuál de ellos es su mejor discípulo y subalterno, cuál merece su ascenso y reconocimiento”, señaló Arreaza.

La respuesta de Piñera no se hizo esperar y un tuit defendió su presencia en la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela, donde este fin de semana se llevarán a cabo varias acciones para ingresar la ayuda humanitaria a territorio venezolano.

“Uno de los principios + nobles y hermosos de Política Exterior de Chile es su firme compromiso y defensa de la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos”, replicó Piñera en un tuit.

“Estos principios deben ser defendidos siempre y no reconocen fronteras. Por eso voy a Cúcuta, a defender la libertad en Venezuela”, subrayó.