Coronavirus e impuestos temas preponderantes en debate Trump-Biden

La pandemia de coronavirus die pie a un intercambio de acusaciones entre Donald Trump y Joe Biden en lo que fue su primer debate por la presidencia de Estados Unidos.

“Tenemos el 4 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento de las muertes por Covid.

“Cuando se le ha planteado esto al presidente, él ha dicho ‘es lo que es’.

“Él sabía que se trataba de un virus mortal y decidió no decirlo para no ‘alertar’ a la gente”, espetó Biden a Trump.

Acto seguido, el candidato demócrata a la Casa Blanca aseveró que las 200 mil vidas que ha cobrado el coronavirus en Estados Unidos era unamuestra de lo mal que ha actuado su actual inquilino.

Por su parte, Trump dijo a Biden que si él hubiera estado a cargo de la respuesta al flagelo “no tendríamos 200 mil muertos; tendríamos 2 millones”.

“Tú no hubieras podido reaccionar como lo hemos hecho nosotros.

“No está en tu sangre.

“Si tú hubieras estado a cargo de la respuesta de la pandemia, no tendríamos 200 mil muertos; tendríamos 2 millones”, espetó Trump a Biden.

Por otra parte, el demócrata urgió al republicano a mostrar sus impuestos.

“Muestra tus impuestos; muestra tus impuestos”, dijo Biden a Trump.

En respuesta, el actual inquilino de la Casa Blanca se jactó de haber pagado millones en impuestos.

“Millones.

“Pagué millones.

“Ustedes lo van a ver, lo van a ver”, aseveró Trump al salir al paso de una investigación de The New York Times, de la que hizo eco Biden, la cual arrojó que el republicano no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años.

Y que en 2016 y 2017 sólo desembolsó 750 dólares en 2016 y 2017 por el mismo concepto.

En cuanto a las protestas por la brutalidad policial, Biden acusó a Trump de arrojar gasolina sobre el fuego al instruir a agentes federales reprimirlas.

“Él ha usado a los militares para dispersar a los manifestantes pacíficos afuera de la Casa Blanca para irse a tomar una foto en una iglesia.

“Sus discursos se tratan de división, de polarización”, espetó Biden a Trump.

Enseguida, el republicano dijo al demócrata que los radicales lo tenían atado de manos, amén de negar un problema de racismo sistémico en Estados Unidos.

“Los radicales te tienen atado de manos.

“Por eso tú tienes miedo de hablar acerca de los departamentos de policía porque perderías tus votos.

“La gran mayoría de los policías son buenas mujeres y hombres, pero hay algunas manzanas podridas que deben responsabilizarse por lo que han hecho”, reviró Trump a Biden.