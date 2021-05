Colombia se baña de sangre, tras abusos policiales en protestas por reforma tributaria

El sonido de Colombia es el del temor y la incertidumbre.

En las calles de algunas ciudades se escuchan disparos que retumban en la oscuridad, carreras y gritos.

Warning. These imagines are shocking but must be shared. We must amplify what is happening in Colombia so there is no impunity. https://t.co/TRtTyu39Lq

— Catalina Cruz, Esq. (@CatalinaCruzNY) May 4, 2021