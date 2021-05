Cohete chino sin control es rastreado por el Pentágono, asegura que caerá en la tierra entre el 8 y 10 de mayo

Un cohete chino reingresará a la Tierra y las autoridades del Pentágono estarán pendientes de su trayectoria de vuelta al planeta.

La semana pasada, el gobierno de China lanzó el cohete Long March 5B, como parte de la misión para poner su estación espacial en órbita.

Sin embargo, aunque varios de estos materiales se queman en la atmósfera, las 22 toneladas de este proyectil han causado preocupación.

El Comando Espacial de Estados Unidos y el Pentágono están monitoreando el camino de regreso del cohete.

En un comunicado, Mike Howard, vocero del departamento de Defensa estadounidense señaló que esperan que el cohete regrese a la Tierra alrededor del 8 de mayo próximo.

El funcionario detalló que no pueden saber aún el lugar exacto donde caerá el proyectil hasta unas horas después de que reingrese a la atmósfera terrestre.

Agregó que el 18º escuadrón de Control espacial brindará actualizaciones sobre la ubiación de éste en el portal Space Track.

