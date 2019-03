Ciclón bomba amenaza estados del centro de EU

Un ciclón bomba amenaza el miércoles los estados del centro de EEUU, donde ya se registran fuertes nevadas, lo que ha derivado en masivas cancelaciones de vuelos.

Unas 70 millones de personas se encuentran bajo alerta ante el impacto de una ciclogénesis explosiva, un fenómeno conocido como ciclón bomba.

El ciclón bomba se desarrolla por una baja en la presión atmosférica y trae aparejado fuertes vientos, granizo y precipitaciones, en este caso, de nieve.

Los vientos podrían alcanzar velocidades similares a las de un huracán categoría 2 y las autoridades han emitido alertas en los estados de Colorado, Nebraska, Dakota del Sur y Wyoming por las carreteras heladas.

En Colorado las nevadas han obligado al cierre de escuelas mientras que en otros estados, el tema son las inundaciones a raíz de la crecida del río Mississippi.