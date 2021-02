Choque de tren y camión en Texas, provoca incendio

El choque entre un tren y un camión en Cameron, Texas, ha generado una explosión, una enorme columna de humo y el desplazamiento de los equipos de emergencias y seguridad en la zona, según informan medios locales quienes afirman que las autoridades prevén que las llamas se extiendan por varias horas.

⚠️‼️EXPLOSION AND FIRE reported this morning in Milam County, TX. FM 2095 southeast of Cameron. Avoid area!

18-wheeler vs. train. No details on injuries or deaths. We have crew on the way.

(📸: @LynnPHagan) pic.twitter.com/hTqih0XaUD

— Rusty Surette (@KBTXRusty) February 23, 2021