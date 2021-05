Biden ofrece ayuda a México tras tragedia en Línea 12 del Metro

El presidente Joe Biden envió condolencias a México tras la tragedia ocurrida en la Línea 12del Metro de la Ciudad de México; además, el mandatario estadunidense ofreció ayuda.

Biden releases a statement on the tragic collapse of a rail overpass on a busy road in Mexico City, which killed 24 and injured 70 pic.twitter.com/6nsw3aZEqR

