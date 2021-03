Biden extiende el programa de ayuda, para pequeñas empresas durante la pandemia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes la extensión por dos meses del Programa de Protección de Nóminas (PPP, en inglés) para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir durante la pandemia.

En virtud de este programa, el Gobierno federal ofrece préstamos a las compañías, que pueden ser condonados si mantienen las nóminas de sus empleados a un cierto nivel.

Gracias a su extensión, las compañías tendrán hasta el 31 de mayo para solicitar esta ayuda, que de no haber sido ampliada hubiera expirado mañana.

There is nothing America can’t do if we put our minds to it. pic.twitter.com/7ngUvEF3RW

— President Biden (@POTUS) March 30, 2021