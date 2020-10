Beatriz Gutiérrez entrega al Papa carta de AMLO pidiendo disculpa de la Iglesia

A través de su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, el presidente López Obrador envió al Papa Francisco la carta en la que, con motivo de la conmemoración de la conquista, pide tanto a España, el Estado mexicano y La Iglesia Católica ofrezcan “una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente”.

Fue el propio mandatario mexicano quien informó en redes sociales del encuentro de su esposa con el jefe del Estado Vaticano, así como la entrega de la misiva fechada el 2 de octubre.

En la carta, López Obrador señala que los pueblos originarios “merecen no sólo esa actitud generosa de nuestra parte sino el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y, mucho menos, se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo”.

Asimismo, pide a la Iglesia Católica rectificar su postura ante el iniciador de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo, a quien excomulgó.

En la misiva menciona el presidente que el cura Hidalgo “Al ser acusado de hereje, se defendió exclamando: ‘Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?”.

López Obrador destacó el buen ánimo con que el Pontífice recibió a su esposa: “Se entrevistó Beatriz con el Papa Francisco, a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de Estado. Me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo”.