Avalancha deja 9 muertos y 150 desaparecidos en la India

Al menos nueve personas murieron y unas 150 se encuentran desaparecidas después de que una gran avalancha de agua y lodo golpeó este domingo una zona montañosa en el norte de la India, destruyendo o dañando seriamente a su paso dos centrales hidroeléctricas en construcción y otras infraestructuras.

El desastre tuvo lugar a primera hora de la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando la rotura de un glaciar desencadenó la avalancha e inundaciones masivas siguiendo el curso de los cauces de varios ríos, obligando a la evacuación de emergencia de miles de personas.

Thank You Bravehearts of @ITBP_official #Uttarakhand. pic.twitter.com/KZ4zmKDdEm

— Bharat Temples (@BharatTemples_) February 7, 2021