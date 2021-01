Anthony Fauci, mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, a gusto con Biden

Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, se congratuló de que el gobierno de Joe Biden esté abierto a la ciencia en el tema del coronavirus.

Y que “si no sabes la respuesta, no adivines” sea su regla.

“La idea de que uno puede venir aquí y hablar sobre lo que sabe, cuál es la evidencia, qué es la ciencia y saber que eso es todo, dejar que la ciencia hable, es algo así como un sentimiento liberador”, refirió Fauci.

El mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos reconoció que con el ex presidente Donald Trump se dijeron cosas que realmente eran incómodas porque no estaban basadas en hechos científicos.

“Es muy claro que se dijeron cosas, ya sean las relacionadas con la hidroxicloroquina y otras cosas como esa, que realmente eran incómodas porque no estaban basadas en hechos científicos.

“Se los puedo decir.

“No me da ningún placer estar en una situación en que contradices al presidente, entonces, era un momento en el que realmente no sentías que podías decir algo y que no habría repercusiones”, refirió Fauci.