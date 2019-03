“Yo no soy mago”, dice Ricardo La Volpe, previo a su debut con Toluca

“Hoy sinceramente, yo dependo más de ellos de lo que ellos puedan depender de mí, yo no soy mago, y no conozco tampoco ningún mago, no conozco que un entrenador llegue a un equipo y de repente ya juega, porque los trabajos son colectivos, se necesitan los trabajos por líneas y un montón de cosas”, indicó.

Luego de asegurar que no es un mago que solucionará de manera inmediata la situación que vive Toluca, el técnico argentino Ricardo La Volpe dijo que será cuestión de tiempo para que alcancen su óptimo nivel en el Clausura 2019 de la Liga MX.

“Hoy sinceramente, yo dependo más de ellos de lo que ellos puedan depender de mí, yo no soy mago, y no conozco tampoco ningún mago, no conozco que un entrenador llegue a un equipo y de repente ya juega, porque los trabajos son colectivos, se necesitan los trabajos por líneas y un montón de cosas”, indicó.

En rueda de prensa a dos días de su debut con el cuadro mexiquense, que será el sábado de visita ante Necaxa, aseveró que “vamos a ir de menos a más, es decir, esto es a mediano y largo plazo”.

El “Bigotón” no dudo en resaltar la calidad de jugadores que existen en su plantilla, quienes deben regresar a su nivel para que “Diablos Rojos” vuelva al sitio que merece.

“En una institución como ésta tienen que poner todo para sacar esto adelante, porque son profesionales, porque están bien contratados, porque ganan bien, porque tienen esa plusvalía de tener ese nombre, y porque ya demostraron”, comentó.

Con menos de una semana de trabajo con el equipo, el timonel manifestó que poco a poco impondrá su estilo de juego, con orden y disciplina táctica, pues eso los llevará a lograr los resultados esperados.

“Lo que tenemos que hacer entender a los jugadores, es que debemos tener un sistema de juego; yo considero que eso no lo haces de un día para otro y más porque si voy a los nombres, no, no se gana con los nombres ni con las camisetas, se gana con aquellos equipos que tienen un trabajo colectivo, un trabajo de conjunto”, expresó.

Finalmente, de las bajas por lesión de jugadores como William da Silva, Pedro Alexis Canelo, Enrique Triverio y Jonatan Maidana, reconoció que son importantes, aunque cuenta con una plantilla suficiente para sustituirlos, además de manifestar que dependerá de todos en el equipo para que alcancen un sitio en la liguilla.