Vucetich se equivocó al señalar que el Torneo Guard1anes Clausura 2021 no fue un fracaso para Chivas: Peláez

‘Yo te diría que sí; el trago fue amargo; a veces no pensamos bien en caliente’, asevera director deportivo del Rebaño Sagrado, si bien asegura tener la certeza de que contarán con el mejor técnico del futbol mexicano un año más

Pese a ratificarlo como técnico de las Chivas un año más, Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado, aseguró que Víctor Manuel Vucetich se equivocó al señalar que el Torneo Guard1anes Clausura 2021 no fue un fracaso para el conjunto rojiblanco.

“Yo te diría que sí.

“El trago fue amargo; a veces no pensamos bien en caliente.

“Víctor y yo tenemos claro que fue un fracaso, que fue un torneo de altibajos, que no cumplimos con lo que pretende la afición”, aseveró Peláez, quien, no obstante, dijo tener la certeza de que cuentan con el mejor técnico del futbol mexicano, por su experiencia y palmarés.

Al abundar sobre la determinación de ratificar a Vucetich como estratega del Rebaño Sagrado, el director deportivo del conjunto rojiblanco aseveró que en el pasado no funcionó despedir a los entrenadores por malos resultados.

“Se ratifica a Víctor Manuel Vucetich para el próximo torneo, renueva un año, porque tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución; tenemos a un técnico que es de los mejores; es un ganador; es la principal razón por la cual lo elegí, y por eso quiero que siga; creo que vamos por buen camino; es una decisión consciente, bien pensada, consensuada con la comisión de futbol.

“Yo quiero hacer una apuesta con la continuidad de Víctor; es irreal pensar que el único responsable es el técnico; no quiero que nos vuelva a pasar lo de antes; no voy a tomar decisiones al calor de los resultados; necesitamos ser fríos; la verdad es que después del título de 2017,fue una etapa complicada con Matías Almeyda, con 32 por ciento de efectividad; lo mismo con Boy, y la productividad de Víctor es del 52 por ciento, por encima de los demás.

“Básicamente, ese es el análisis; para qué cortar un proceso; no vamos a iniciar de cero otra vez; ya llevamos un camino recorrido; de nuevo sabemos que nos falta mucho, pero el problema no es sólo Víctor, y no lo voy a responsabilizar cortando su proyecto”, hizo notar Peláez.