Trina atacante Enrique ‘Paleta’ Esqueda contra los Tigres de la UANL

Amén de tratar a los jugadores “como un producto” y negarles la oportunidad de hacer las cosas bien, el atacante Enrique “Paleta” Esqueda acusó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de cerrarle las puertas para su regreso al futbol mexicano tras militar en los conjuntos Arka Gdynia de Polonia y East Bengal de India.

“Yo creo que las puertas me las cierran los Tigres; yo creo que me las cierran por completo; es más, yo creo que me vetaron; nunca lo he preguntado a los mandos mayores, pero yo estoy más que seguro.

“Después de jugar en Europa pensé que las puertas se abrirían de nuevo; he visto muchos casos de compañeros que van a Europa y, simplemente, con ese hecho regresan y juegan en México; yo pensé que conmigo iba a ser el mismo caso; estuve jugando previa de Europa League; estuve haciendo goles en Polonia y me fue bastante bien, y no tuve ninguna oferta en México, y estoy seguro que fue por el veto de Tigres”, refirió Esqueda en entrevista con un canal multinacional estadounidense de deportes por cable.

En cuanto a que la directiva del conjunto felino es inhumana, aseveró que “ellos tienen malos tratos hacia el jugador; es una realidad que ya no está gran parte de las personas que me trataron muy mal, pero es algo en específico; es algo que tiene que ver con los contratos y con lo que le ha pasado a tantos.

“Te desaparecen con la mano en la cintura; no se tientan el corazón porque, al final, para ellos sólo eres un producto; lo que más me duele es que durante tanto tiempo trabajas por algo, para conseguir y para formar un trato, el cual te va a beneficiar, probablemente, para toda tu vida, y de la nada te apagan el switch.

“Te apagan la luz y se acabó”, refirió Esqueda.