Termina la presentación de Maroon 5 en el medio tiempo del Super Bowl LIII

El show de medio tiempo en el Super Bowl LIII estuvo a cargo de Maroon 5 en el Mercedes-Benz Superdome, el cual estuvo lleno de luces y fuegos artificiales.

El grupo estadounidense interpreto los temas Harder to Breathe, This Love, Girl Like You, She Will be Loved, Sugar y Moves Like Jagger.

En el escenario también los acompañaron los raperos Travis Scott y Big Boi. El vocalista de la banda, Adam Levine bajó del escenario para convivir con algunos fanáticos.

Al final se quitó la camiseta y concluyó el show junto a los cantantes de hip-hop.