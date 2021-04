Sergio Pérez le demuestra al mundo que el mexicano nunca se “raja” y repara su coche en plena carrera (VIDEO)

Sergio Pérez tuvo inconvenientes con su coche en el Gran Premio de Bahréin. En la vuelta de formación de la parrilla, su monoplaza se apagó completamente.

En su primera carrera como piloto de Red Bull Racing, el mexicano reaccionó ante las dificultades técnicas que presentó el vehículo y lo reparó durante la carrera.

Dentro de su equipo, reconocieron la gran labor de ‘Checo’ Pérez por la forma en cómo reinició los sistemas del coche a pesar de tener el tiempo limitado y la carrera en juego.

Asimismo, el ingeniero en jefe de Red Bull Racing, Paul Monaghan, reconoció la ‘claridad mental’ de “Checo” para no caer en desesperación ante la falla del monoplaza.

Just a taste of @SChecoPerez's charge through the field #BahrainGP 🇧🇭 #ChargeOn 🤘pic.twitter.com/MrXTSgOzM5

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) March 28, 2021