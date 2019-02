Semana crucial para FC Barcelona y Atlético de Madrid

Después de terminar la jornada 24 de esta liga española, nos ha dejado ciertas reflexiones, datos numéricos y hechos que se han venido demostrando en los últimos 15 años de tal competición; pero vamos por partes.

REFLEXIONES

Si este Barca de Valverde quiere conquistar los 3 frentes en los cuales está con vida aún, mucho deberá trabajar para mejorar el flujo de juego, dinámica, crear opciones y alternativas ofensivamente para lograrlo y sobre todo, cuando el jugador más importante de la historia reciente no esté al 100 por ciento.

El día de ayer, vi un Barcelona chato, falto de ideas y sin exigencia y tensión que debiera agregar en todos y cada uno de sus partidos a partir de hoy hasta el final de cada una de las competiciones.

Entiendo que se jugaba partido liguero contra uno de los colistas y que teóricamente era trámite, pero no hay error más grande que subestimar a tus contrarios y más aún, pensando que con una camiseta y un escudo se ganan los juegos. No señores, los partidos se deben jugar, sudar y siempre respetando al oponente.

Si juegan como lo han venido haciendo en los partidos recientes, temo decirles que se quedarán sin levantar trofeo alguno, y la promesa hecha en agosto quedará en simples palabras.

Mención aparte merece Jordi Masip, portero canterano de La Masía, hoy titular en Valladolid que al menos con 3 o 4 paradones, evitó una goleada del equipo vallisoletano que habría maquillado el funcionamiento tan estéril y mediocre que tuvo ayer el equipo culé.

Por parte del equipo blaugrana, Carles Aleñá y Gerard Piqué fueron los jugadores más en forma y con nivel competitivo, lo cual hablando específicamente del recién canterano promovido al primer equipo (Aleñá), es una buena noticia tanto para el equipo, la cantera y obviamente para la afición.

En cuanto a los comentarios vertidos a los micrófonos de La Liga al término del partido por parte de Piqué, fueron tajantes y honestos: la única buena noticia es la victoria y asegurando que, si juegan así contra el Olympique de Lyon este martes 19 de febrero, lo pasarán mal, muy mal.

Y con respecto a este partido (FC Barcelona vs Valladolid), es interesante saber que los equipos que más se le han “atragantado” a los blaugrana esta temporada son aquellos que saltan a la cancha con una formación de 5-3-2; se les complica en demasía romper ese bloque para poder penetrar y crear oportunidades claras de gol; ¿qué cree?, este es el sistema utilizado por el equipo francés, por lo que ya veremos que nos arroja esta llave de la siempre ilusionante UEFA Champions League.

ATLÉTICO DE MADRID

Con un Cholo Simeone renovado hasta el 2022 llega el equipo colchonero a su cita al derbi madrileño contra Rayo Vallecano, urgido de los tres puntos que le permitan no despegarse de los mandones habituales (Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid) y retomar la senda del triunfo.

En un partido en el que no fue superior al cuadro de Vallecas y que de hecho fue aburrido, apareció quien siempre está ahí desde hace unos años atrás, Antoine Griezmann.

Otra buena noticia, el regreso de Diego Costa, por lo que Simeone contará con su tridente completo para esta semana crucial y el último tercio de liga y seguir peleando.

REAL MADRID

De los tres contendientes al título, los Merengues fueron los que jugaron con el “beneficio” de conocer los marcadores de sus contrincantes al título, aunque dicha benevolencia les exigiera sí o sí, la victoria ante un Girona urgido de puntos para salir de la zona de descenso y que no ganaba en liga desde el 25 de noviembre del 2018 ante el RCD Espanyol (1-3).

Con un cuadro merengue que sufrió cambios en su alineación que habitualmente venía jugando, siendo la más llamativa la titularidad de Marcelo, se fue al descanso con una ventaja mínima de 1-0. Pero esta titularidad por el carril izquierdo del Real Madrid, la supo atacar Eusebio Sacristán (DT Girona) al poner a Portu en dicho carril y ahí es donde se encaminó gran parte de la debacle en la Casa Blanca, sumando la triste participación de Ordriozola y Bale (señalado hasta el hartazgo por el respetable).

Al igual que al Barca, creo que el Madrid pensó que, con su playera, escucho y parche de Campeones del Mundo, le bastaría para pararse en la cancha durante el segundo tiempo y abatir a su modesto oponente; nunca contaron con el amor propio que este menudo equipo ha demostrado desde su irrupción a la Primera División española.

DATOS DUROS

Ernesto Valverde, renovado hasta 2021 y con otro año opcional.

Cholo Simeone, renovado hasta 2022.

Real Madrid, el peor en liga desde hace una década sumando ya 7 derrotas en la actual campaña.

Este Madrid de Solari, con mayor desventaja con el Barcelona (9 puntos), con respecto al Madrid de Lopetegui (7 puntos).

25 expulsiones de Sergio Ramos con el Real Madrid, la mayor cantidad en la historia del club merengue.

HECHOS EN LA LIGA DESDE 2004-2005

Campeón y subcampeón se han repartido entre 3 equipos: FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, siendo el Villarreal el único que ha ocupado el lugar de subcampeón en la temporada 2007-08.

Esta liga es sólo de tres equipos, aunque el primer tercio fue ilusionante teniendo a nuevos nombres en la parte alta de la tabla; no cabe duda que para pelear palmo a palmo, además de una pizca de buena suerte, se requiere una distribución más equitativa de recursos por derechos de TV para todos los equipos participantes en esta división, de tal forma sea más atractiva tanto en España, como fuera de dicho de país. ¿Recuerdan la internacionalización de La Liga?

PUNTO FINAL

Habiendo escrito este resumen y leyendo diarios tanto de la capital española como catalanes, me parecería un craso error el considerar a este Madrid muerto en cualquiera de las competencias, quedan aún 14 jornadas por disputarse, es decir, 42 puntos, en los cuales el Barca tendrá 8 partidos fuera de su feudo y solamente 6 en Camp Nou; de estas 14 finales, están aún duelos vitales por la carrera al título (vs ATM y vs Real Madrid) y otros muy incómodos (vs Betis, Sevilla y Alavés); por lo que liga queda, y mucha por delante; y el ATM tiene de momento una competición menos (UCL) y sabemos de la casta de su entrenador, jugadores y afición quienes se morirán hasta el último suspiro.

Y para terminar, el dato curioso…

El domingo pasado, los equipos de futbol y baloncesto del Real Madrid recibieron a dos equipos catalanes en sus respectivos estadios para disputar juegos vitales; futbol, seguir de cerca al puntero del contingente, y en baloncesto, la final de la Copa del Rey.

Deporte: Futbol.

Torneo: La Liga.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Juego: Real Madrid vs Girona.

Marcador: 1-2.

Deporte: Baloncesto.

Estadio: Palacio de los Deportes de Madrid.

Juego: Real Madrid vs FC Barcelona

Marcador: 93-94 (FC Barcelona bicampeón)

BETIS…

En cuanto al ahora muy vitoreado y seguido equipo bético en tierras aztecas por la presencia de Andrés Guardado y Diego Lainez, tuvieron entre semana un partido de UEFA Europa League ante el Rennes francés, por demás intenso y entretenido, siendo el dueño de los reflectores por estos lares el canterano y ex americanista Lainez, quien ha conseguido su primer gol en competencias europeas.

Es para resaltar que desde su llegada al equipo verdiblanco, mi humilde punto de vista, tenía más que complicado el hacerse de minutos en el cuadro de Setién, y máxime, cuando su contratación no fue una solicitud directa por parte del director técnico, sin embargo, me es grato ver que lo ha ido logrando poco a poco y dejándose guiar por un gran estratega que trabaja muy bien con jóvenes y en general con sus equipos, como lo es Quique Setién (un candidato a dirigir al FC Barcelona en un futuro no tan lejano).

Además, Setién siempre ha sido muy claro en su posición con respecto a Lainez, lo que espera de él y lo que le falta al jugador para seguir en esa curva ascendente y hasta cierto punto, frenando esas ansías de los medios de comunicación mexicanos de crear héroes deportivos (a falta de verdaderos y relevantes héroes por varias décadas, o incluso siglos) con tan poca historia; es por ello que les propongo que sí sigan de cerca a este equipo lleno de garra, buen futbol y siempre ofensivo, pero no hagamos de Lainez el nuevo Messi o Maradona, aún falta mucho kilometraje por recorrer; que para ser grande, no basta meter 20 goles o más en una liga importante y con un equipo importante, sino es la constancia y perseverancia para mantenerse a ese nivel competitivo y con registros superlativos año con año.