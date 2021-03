¡Se queda Tom Brady! Tom asegura su permanencia con Buccaneers, hasta la temporada 2022

La continuidad del legendario mariscal de campo Tom Brady con los Buccaneers de Tampa Bayestá asegurada hasta la temporada del 2022, según informó este viernes el equipo.

Aunque no se dieron a conocer los términos del nuevo acuerdo, medios informaron que se trata de una extensión de cuatro años, que elimina la anterior de uno, y por primera vez los Buccaneers dan a un mariscal de campo un segundo contrato.

In pursuit of 8…LFG @Buccaneers we’re keeping the band together pic.twitter.com/49zUwS5l3D

— Tom Brady (@TomBrady) March 12, 2021