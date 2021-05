Saul El “Canelo” Álvarez, vence a Saunders tras romperle un pómulo

Canelo es tricampeón de las 168 libras. Con su triunfo ante Saunders, el tapatío retuvo los títulos supermedianos de la AMB y el CMB, además de que le arrebató al británico el de la OMB; ahora viene Caleb Plant, quien tiene el de la Federación Intenacional de Boxeo.

¡Se acabó! Saunders no salió al noveno episodio.

El mexicano le reventó el pómulo al británico, quien ya no podía seguir en el encuentro.

Round 8. Canelo sacudió la humanidad de Saunders con un derechazo que por poco lo manda a la lona. Ayudó también un upper que encendió el AT&T Stadium. La bestia está suelta y parece que no parará.

Round 7. Saunders sintió el poder del mexicano, quien lo dejó sin aire un par de veces. Es pura labor de desgaste, con muy pocas emociones. ¡Salió muy correoso el europeo! Round

6. Recupera la forma Saúl y nuevamente empieza a buscar las zonas blandas. Coló por ahí un upper interesante, aunque Saunders luce resistente. Va para Canelo.

Round 5. Los jabs de Saunders empiezan a ser constantes y Canelo no encuentra la forma de responder. De nuevo el campeón de la OMB se muestra mejor que el mexicano, aunque por poco.

