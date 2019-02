Sancionan a Jürgen Klopp por cuestionar arbitraje en duelo con West Ham

La Federación de Futbol inglesa (FA, por sus siglas en inglés) multó este jueves con unos 52 mil euros al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, por cuestionar la integridad del árbitro Kevin Friend en un partido contra el West Ham United.

Luego del empate 1-1 con West Ham el pasado 4 de febrero, en el que Friend concedió un gol en fuera de juego a Sadio Mané, el técnico germano emitió su inconformidad por la actuación del silbante y aseguró que el colegiado sabía esa situación.

Klopp argumentó que la decisión de conceder ese gol al Liverpool influyó en el desempeño de Friend en el resto del partido de Premier League e hizo que lo complicara.

“Como ser humano, sé que si he cometido un gran error en la primera parte no quiero empeorarlo aún más. Los árbitros son seres humanos y entiendo eso, pero no lo entendí durante el partido, cuando no tenía ni idea de que había sido fuera de juego”, mencionó a medios locales.