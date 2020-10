‘Rey Midas’ en pos de dos o tres piezas para que Chivas mejore

En pos de dos o tres piezas más se dijo el estratega Víctor Manuel Vucetich para que las Chivas puedan mejorar y ante la responsabilidad que tiene de ser campeón y de dar resultados.

“Nosotros tenemos que tomar las acciones, alternativas; tenemos que rotar a los jugadores por varios factores.

“El equipo se ha venido armando bien; pensamos que todavía pueden mejorar con 2 o 3 piezas más.

“Con esto podemos mejorar y crecer.

“Hoy día, el desafío con Chivas es importante porque cargas con la cantidad de aficionados que tiene, y eso lo hace tener un peso mayor.

“Puedo decir que en todos los equipos a los que he llegado me piden ser campeón y dar resultados; la responsabilidad siempre es la misma”, refirió Vucetich, que para su choque contra los Pumas no podrá echar mano de José Juan Macías, Antonio Briseño, José Juan Vázquez y Ángel Zaldívar.

Sobre el primero, el estratega del Rebaño Sagrado no vaciló al establecer que lo han presionado mucho.

“Lo han presionado demasiado; le han querido dar una responsabilidad alta para su edad; ese reto él lo ha asumido y lo ha hecho crecer, pero los demás deben entender la responsabilidad que tienen”, hizo notar Vucetich.