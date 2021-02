Revela Luis García intento de soborno a mayores del Tri que disputó los Juegos Olímpicos de Atlanta

En charla con el periodista y narrador deportivo Christian Martinoli, el ex futbolista y ahora comentarista Luis García reveló que unos apostadores filipinos ofrecían 100 mil dólares para cada uno de los jugadores mayores que conformaron el combinado nacional que disputó los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, para que se dejaran ganar.

“Llegó un día y me dice ‘estuvimos reunidos porque nos ofrecieron lana; eran 100 mil dólares’. Estamos hablando de 1996, para los tres mayores. Estos apostadores sabían que había tres mayores de 23 años. Campos dice ‘nos ofrecieron lana’; yo no estuve en esa conversación. Cien mil dólares a cada uno de los grandes por perder; el negro Campos dice ‘no’, ‘no vamos a ir para atrás’; era filipino, me parece.

“Luego Campos se caga de la risa diciendo que éramos unos pendejos.

“Si íbamos a perder, a huevo que agarramos algo”, refrió García sobre el episodio ocurrido en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en los que si bien el combinado nacional venció a Italia en la fase de grupos e igualó contra Corea del Sur y Ghana, Nigeria fue su verdugo en cuartos de final.