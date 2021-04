Raúl Jiménez presume su cambio de look con una transformación a Super Sayajin

Raúl Jiménez continúa recuperándose de manera satisfactoria de la fractura que cráneo que protagonizó a finales de noviembre pasado en una disputa aérea con David Luiz en el Wolverhampton vs Arsenal.

El ‘Lobo Solitario‘ se mantiene a la espera de poder regresar a las canchas después de varios meses de inactividad, situación que le ha ayudado para tener más tiempo libre de lo habitual.

Aprovechando eso, y en conmemoración del Día del Niño que se celebra en el país, el canterano del América decidió compartir un par de videos que guardan referencia a lo anterior a través de su perfil de Instagram, mismo que cuenta con más de 2.3 millones de seguidores.

Sin importar que, siempre sonríele a las adversidades. 👍🏼💪🏼😁🔜⚽️🐺

No matter what, always smile in hard circumstances. 👍🏼💪🏼😁🔜⚽️🐺#stepbystep #rehab #staypositive pic.twitter.com/oTtWMrVfaa

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) March 31, 2021