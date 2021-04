Penalizan a Checo Pérez por rebasar mientras corría en Safety Car

Por adelantarse mientras se corría con coche de seguridad y bandera amarilla durante las primeras vueltas, el piloto mexicano Sergio Pérez recibió una dura penalización de 10 segundos cuando se corría la décimo tercera vuelta de las 63 pactadas en el Gran Premio de Italia.

Checo experimentó algunos problemas con su auto, señalando a su equipo que la dirección se le movía sola. Durante la bandera amarilla por un incidente del canadiense Nicholas Latifi, Pérez no controló el bólido y se salió de la pista.

De inmediato rebasó para recuperar las dos posiciones que había perdido, situación prohibida mientras se corre con coche de seguridad.

⚠️ STOP/GO PENALTY ⚠️

Perez is hit with a 10-second Stop/go penalty for overtaking under the safety car#ImolaGP 🇮🇹 #F1 https://t.co/mZzwmvrl1L

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021