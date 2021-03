Para Peláez hay de dos sopas: O se parten la madre o no van a seguir en Chivas

Para Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, hay de dos sopas.

O se parten la madre o no van a seguir en el Rebaño Sagrado.

“Aquí, un jugador con un rendimiento y una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas; o nos partimos la madre o no vamos a seguir en Chivas, así de sencillo; el futbolista que no se rompa el alma, aunque se pierda, que es lo mínimo que exige la afición, no va a seguir, para que lo sepamos todos, lo mismo para mí y para el cuerpo técnico.

“Es una responsabilidad compartida, directiva, cuerpo técnico y jugadores, pero por supuesto que como lo es de resultados, también lo es para la exigencia.

“Yo no hablaría de crisis; sí de molestia; lo de ayer es vergonzoso e inadmisible; hay que tener vergüenza deportiva; la gente regresó al estadio; hubo una buena entrada; gran expectativa; lo mínimo que se puede pedir era entregarse en cuerpo y alma; el que no quiera estar que se vaya.

“El equipo es de la afición y tenemos que entregarles resultados”, sentenció Peláez en conferencia de prensa, en la que dejó en manos de Amaury Vergara, dueño de las Chivas, su continuidad como director deportivo.

“Soy una persona competitiva y con dignidad deportiva; mi renuncia está en el escritorio, y con eso me basta; no estoy aquí por un finiquito; no lo necesito; no estoy aquí por dinero, sino por un reto profesional.

“Pagaría por levantar un trofeo; por eso estoy en Chivas; mi renuncia está en su mesa y tiene libertad para decidir; el mayor responsable soy yo; no hemos tenido un buen inicio; hemos analizado y no ha sido un buen torneo”, refirió Peláez, quien, no obstante, dio un espaldarazo a plantel y técnico, Víctor Manuel Vucetich.