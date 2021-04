Para británico Billy Joe Saunders, su pelea con Saúl ‘Canelo’ ‘Alvarez estaría arreglada (VIDEO)

El pugilista británico Billy Joe Saunders dejó entrever que su pelea contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez esté arreglada.

Los argumentos esgrimidos por “Superb” son los jueces elegidos para el combate, el cual tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Y que si bien firmó para que se llevara a cabo sin aficionados, al menos 70 mil almas disfrutarán de la pelea en el ya citado inmueble.

Por otra parte, Saunders censuró el hecho de que a “Canelo” ya le tengan a su siguiente rival cuando todavía no miden fuerzas, el próximo 8 de mayo.

“Cuando la gente hace otros planes antes de que este plan se concrete se debe a ciertas cosas.

“Posiblemente la pelea ya está arreglada; sería un escándalo si ya está arreglada y los resultados ya están predispuestos.

“Sabemos que hay mucha corrupción en el boxeo; todos saben eso.

“No he llegado al fondo de ese asunto, pero quiero que alguien me explique; de entrada, no es algo aceptable; no es una cancha pareja, ¿o sí? Seamos justos; he estado callando, pero no estamos ciegos”, hizo notar Saunders en entrevista con iFL TV.