Oswaldo Sánchez terminó en la cárcel, durante una concentración del Tri

Oswaldo Sánchez, ex portero de la selección mexicana, aprovechó que es Fecha FIFA para contar una anécdota cuando estaba en una concentración del Tri, donde terminó esposado y pasando la noche en la cárcel.

El incidente se dio luego del campeonato que obtuvo con Santos, motivo por el cual su familia viajó con él al partido donde vencieron 4-0 a Perú en el Soldier Field de Chicago. Tras finalizar el encuentro, Jesús Ramírez, entonces técnico del Tri, les dio la noche libre, por ello fue a cenar con sus familiares.

Tras regresar de festejar el campeonato, Oswaldo regresó al hotel de concentración, donde se quedó con algunos compañeros escuchando música, pero la gente del lugar les pidió que bajaran el volumen de lo contrario llamarían a seguridad.

“Algunas horas después del juego cené con mi familia y al regresar al hotel, nos quedamos un grupo de compañeros escuchando música y disfrutando la concentración, en eso nos mandan una advertencia desde recepción, pidiéndonos que bajáramos el volumen de la música y lo hicimos, pero seguimos platicando… No pasaron ni 10 minutos cuando llegó la seguridad del hotel a comentarnos que nos iban a llevar detenidos”, explicó el ahora analista de TUDN.

Más tarde, recuerda que ya estaba esposado y siendo sometido por elementos de seguridad, quienes fueron a la habitación para llevárselos detenidos a la estación.

“Esto no me pareció justo, pero cuando me di cuenta, ya estaba esposado y sometido en una cama por una persona de seguridad. Increíblemente me llevaron a la estación y pasé unas horas en el bote con un frío brutal”.

Aprovechando que es fecha FIFA, les voy a contar algo que sucedió en una concentración con mi @miseleccionmx querida. pic.twitter.com/eiG81gbWOV — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) March 27, 2021

Luego del incidente, Oswaldo Sánchez investigó al hotel con ayuda de sus abogados, quienes descubrieron que no era la primera vez que había “abusos de autoridad. ¡Ojetes! Ja ja ja.

Por último hizo una reflexión asegurando que esto le sirvió de experiencia para acatar las reglas de los lugares públicos, aunque por suerte solo quedó en una anécdota ya que no pasó a mayores.