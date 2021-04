‘Nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica’: ‘Gullit’ Peña

En entrevista con un canal multinacional estadounidense de deportes por cable, Carlos “Gullit” Peña aseguró que si bien siempre se ha mencionado de él el alcohol, no existe foto alguna en la que esté ingiriendo una bebida.

“A veces mucha gente critica y juzga, y señala, sin conocer realmente a la persona o conocer lo que ha pasado.

“De mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si buscas en YouTube, o en todas las imágenes que han salido de mí, yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica.

“Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la ha visto, pero aun así me juzgan y critican, y me señalan con el dedo, para a veces esconder sus problemas propios”, aseveró Peña, quien dijo estar muy bien a pesar de que pasado cosas difíciles en lo personal.

“La verdad es que estoy muy bien; he pasado cosas difíciles en lo personal, en el sentido de que hay muchas críticas hacia mi persona, y está bien.

“Yo, la verdad, estoy acostumbrado a eso; no le tengo miedo ni temor a las críticas; si le tuviera miedo o temor a eso estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del futbol”, aseveró al canal multinacional estadounidense de deportes por cable el ahora jugador del club salvadoreño FAS.