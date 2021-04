‘No teníamos miedo’, revira Roberto Alvarado a Pedro Caixinha sobre final del Torneo Apertura 2018

En la final del Torneo Apertura 2018 no hubo miedo por parte de la Máquina del Cruz Azul.

“Yo creo que ver el escenario, un estadio lleno, sí te mete presión, pero no teníamos miedo.

“Simplemente, ese día no nos salieron las cosas y son situaciones que te sirven de experiencia”, estableció Roberto Alvarado al salir al paso de los señalamientos de su ex estratega portugués Pedro Caixinha en el sentido de que a Cruz Azul le dio miedo escénico en la final del Torneo Apertura 2018.

Por otra parte, el mediocampista dejó claro, y con la condición de que sea a Europa, que sólo hasta ser campeón se irá de la Máquina.

“Le he dicho a mi representante que si no hay una oferta de Europa no quiero salir de Cruz Azul.

“Sólo me quiero ir hasta ser campeón”, puntualizó Alvarado en entrevista radiofónica.