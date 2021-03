“No hay que hablar antes de los clásicos porque luego les callan la boquita” Cuauhtémoc Blanco le manda mensaje a las Chivas (VIDEO)

Las Águilas del América tuvieron un gran partido, pues golearon por 3-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajaraen el Superclásico del futbol mexicano. Tras el importante resultado, el histórico Cuauhtémoc Blanco habló y le mandó un contundente mensaje al cuadro rojiblanco.

“NO HAY QUE HABLAR ANTES DE UN CLÁSICO, PORQUE LUEGO CALLAN BOQUITAS” El Temo le mando un mensaje a las ⁦@Chivas⁩ y al mismo tiempo agradeciendo a ⁦⁦@HenryMartinM⁩ por esos festejos, que le hacen recordar bellos momentos #futbol #clasiconacional #america #chivas pic.twitter.com/yDznzel8t9 — Mangel (@MangelMargog) March 18, 2021

Así mismo, la leyenda americanista agradeció a Henry Martín por imitar sus tradicionales festejos. “Agradecerle a Henry por hacer esos festejos, me da tanta emoción recordarlos, son momentos muy padres como jugadores y luego en un clásico. Siempre he dicho que no hay que hablar antes de los clásicos porque luego te callan la boquita, entonces hay que demostrarlo en el campo, con responsabilidad“, comentó.

El último ídolo del América no se quedó callado y le mandó unas palabras a Antonio Briseño, quien calentó el clásico en los días previos. “No es bueno hablar antes de un clásico, simplemente hay que demostrarlo en la cancha y después podemos hablar“, explicó.

El ‘Temo’ reveló el motivo por el que decidió crear su polémico festejo. “Estaba de compañero con (Germán) Villa, estábamos inventando ‘oye vamos a hacer este festejo’, pero este es el clásico que a la gente le gustó. Esas de banderillas, te acuerdas que Oswaldo (Sánchez) decía que no le iba a meter gol, como siempre lo he dicho, no hables, fue un festejo que te sale y que al final de cuentas era mi compadre al que le puse las banderillas, Víctor Salas“, agregó.

Al final, el delantero Henry Martín se convirtió en la figura del partido al anotar dos goles en el arco defendido por Raúl Gudiño. Con el resultado, las Águilas del América se mantuvieron con en el subliderato general y cada vez se acercan más a Cruz Azul.