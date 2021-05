Miguel Herrera: “Nos tendremos que partir la madre”

Después de su salida del América en diciembre pasado, Miguel Herrera regresa a los banquillos del futbol mexicano con un reto nada fácil: llenar los zapatos de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en los Tigres de la UANL.

El denominado “equipo de la década” será comandado por el ‘Piojo’, quien en su primera conferencia dejó las cosas claras con un un contundente mensaje.

“Aquí nos tenemos que partir la madre por los resultados. Pensamos en un equipo querido, que le guste a la afición por su determinación. Queremos desplegar el mejor futbol porque llegamos a un equipo donde no hay crisis y con gran exigencia”, declaró Miguel Herrera en videoconferencia.

El ‘Piojo’ llega al cuadro felino, tras una histórico paso por las Águilas del América, uno de los cuatro “grandes” del futbol mexicano; sin embargo, no piensa en decir que la afición de los Tigres es la mejor de la Liga MX.

“Me pone muy contento llegar al equipo con la mejor afición.Siempre está en buenas y malas. Queremos que nos exijan, Me sorprendió lo que se vive acá, la gente regiomontana ven futbol y luego respiran y eso te da la pauta de lo que significa el equipo. Estoy ilusionado de entregarnos a esta afición incomparable”, aseveró.

Cinco títulos de liga obtuvo Ricardo Ferretti con los universitarios y el ‘Piojo’ sabe que la vara está muy alta, pero no corre al compromiso felino.

“El ‘Tuca’ ha dejado la vara muy alta. Nuestra idea es trabajar por mejorar los logros y quiero ser un Ricardo Ferretti. No hay nada a mediano plaza, todo tiene que ser ya”.

El plantel de los felinos no es cualquiera, plagado de estrellas lo hace diferente, pero Herrera lo ve como un gran problema. Motivo suficiente para elegir la opción norteña, sobre todas las ofertas que tenía el ‘Piojo’ en su mesa.

“Tuve ofertas y no eran tan atractivas para mí; llegó esta propuesta, un equipo tan importante, con esta plantilla y no lo pensé. Nos da gusto (la plantilla), que se te rompa la cabeza por saber que jugadores poner.Quiero generar la competencia interna, que se maten y me dejen lo demás a mí”, sentenció.