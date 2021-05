Miguel Herrera es el nuevo DT de los Tigres

Las barajas se visorearon pero al final la directiva de Tigres se quedó con su candidato principal para suplir a Ricardo Ferretti, y ese es Miguel Herrera.

Fuentes cercanas informaron a AS México que el principio de acuerdo comenzó hace algunos días, siendo este martes cuando se llegó a una decisión y finalmente el ‘Piojo’ dio el “Sí” que la dirigencia auriazul quería escuchar, dejando atrás opciones como Ignacio Ambriz, que si estaba contemplado pero por motivos extras no entró en “pláticas”.

El multicampeón con América tomará las riendas una vez que la plantilla sea eliminada en este Guardianes 2021, donde aún tienen participación en la etapa de Repechaje, asimismo, el capitalino volverá a encontrarse con un viejo conocido como lo es Mauricio Culebro.

According to Pello, Miguel Herrera will be the new Tigres coach #LigaMXeng https://t.co/Ru6vbnTF6J

— Club Tigres English (@tigres_english) May 4, 2021