Lo sucedido previo a los clásicos Real Madrid vs FC Barcelona

Estimados lectores, vaya cantidad de victorias sobresalientes, anécdotas, goles, cabreos, festejos sui géneris, entre otros, nos ha dejado esta semana de futbol en Europa, así que vayamos por partes.

Atlético de Madrid, más vivo que nunca

Qué par de victorias han logrado los dirigidos por “El Cholo” Simeone tanto en UEFA Champions League como en LaLiga, que, si me lo permiten, me gustaría centrarme en la que se llevó a cabo este pasado miércoles, en el Wanda Metropolitano, enfrentando al todopoderoso italiano, la Vecchia Signora, Juventus.

En un duelo de estrategias se enfrentaron el ya citado “Cholo” y su contraparte, Massimiliano Allegri, con un invitado especial controversial, el VAR, este último descartando correctamente un penal que había sido pitado por el árbitro central y anulando un gol de Morata por una supuesta “falta” sobre Chiellini, y ahí es donde inician las anécdotas y controversias en este partido. Minutos 78 y 83, obras de sus siempre luchadores uruguayos, Godín y Giménez suben a la pizarra el marcador final 2-0, con el cual viajarán para el partido de vuelta en la ciudad de Turín, en una llave aún abierta para ambos, con ligera ventaja colchonera. Ya sabemos de lo que son capaces los guerreros del “Cholo” para llevar a cabo noches épicas con base al orden, buen futbol y, sobre todo, garra, mucha garra.

Y, por último, no podía faltar la mención de CR7, y no por el partido que desarrolló (de hecho quedó muy señalado por su poca entrega en el segundo gol colchonero a la hora de defender) o por las acciones propias que un delantero de su calibre debe llevar a cabo, y más en estas citas europeas; no, al contrario de ello, se vio enfrentado ante el graderío y sólo tuvo a bien pintar una manita, refiriéndose a sus 5 Balones de Oro y/o 5 orejonas en su palmarés personal, que habrá a quien le gusto o no dicho gesto; desde mi punto de vista, esta provocación es marca registrada del portugués.

En LaLiga siguen más vivos que nunca y, a pesar de las secuelas que dejan estas fechas europeas con partidos tan tensos como intensos, cumplió con los deberes y se lleva los 3 puntos a casa, siendo sublíder, a 7 puntos del Barcelona y con partido pendiente entre ambos equipos en esta temporada, partido en el cual, muy seguramente, se definirá al campeón de la temporada 2018/2019.

Barcelona, más líder que nunca en liga, ¿pero en la Champions League?

Tal y se preveía, el partido ante el Olympique Lyonaiss fue un duro sinodal para el cuadro culé, que a pesar de presentar su cuadro de gala volvió a hacer un partido chato, sin ideas y, hasta me atrevería a decir, falto de personalidad; pudiera sonar muy ácida la crítica, pero para un equipo que aspira al triplete, y teniendo como competencia prioritaria la máxima competición de clubes en Europa, debe mejorar mucho; los suplentes deben hacer la diferencia cuando así lo requiera el equipo, y los titulares demostrar por qué son titulares. En este último tema no me cansaré de seguir señalando a Coutinho, que partido a partido (incluido el último de liga ante el Sevilla) no es más que un futbolista del montón, sin personalidad, que no da muestras de las grandes capacidades que, sin duda, tiene, pero que lejos, muy lejos está de ellas.

Y siguiendo con este tema, y como seguramente se habrán dado cuenta de mi afición por este escudo, me llaman la atención los reportes que se han generado, desde Cataluña, respecto a la no renovación de contrato para un jugador que ha sido siempre constante y que para Ernesto Valverde es esencial, el croata Iván Rakitic; esto con el objetivo de liberar la masa salarial que tiene actualmente el cuadro culé, y más con la llegada de De Jong el próximo verano y con un salario por demás oneroso.

Esto me resulta ofensivo por diversos puntos, como el que el deseo del jugador es continuar en las filas del FC Barcelona, e incluso ha comentado que le gustaría retirarse en dicho club, por lo que desde mi humilde punto de vista, si tienes un jugador que desde su llegada se ha acoplado perfectamente bien al club, con sus compañeros, a la ciudad y su deseo es seguir defendiendo dichos colores, debiera ser renovado, pero, repito, es mi humilde opinión.

Sin embargo, tenemos al jugador más caro en la historia del Barça, e insisto, se le sigue esperando en la sala de llegadas internacionales del aeropuerto de El Pratt. Es insultante el poco carácter que ha mostrado en las innumerables oportunidades que le brinda, partido a partido, el Txingurri; las muestras de apoyo y “espaldarazos” que ha recibido de la directiva y compañeros de equipo, y hasta de la propia afición, y él continua en la misma línea: Timorato, inseguro, falto de carácter, un jugador gris. Es por ello que, en mi opinión, si sale una oferta por el jugador brasileño en el próximo mercado estival por un monto que sea igual o superior a los 80-90 millones de euros, no se lo piensen: VÉNDANLO y renueven a Rakitic.

Por otra parte, está el partido de liga ante el Sevilla, el cual fue muy importante y meritorio para el cuadro culé, que a pesar de no jugar su mejor partido ni de lejos, salió un Messi inspirado con 3 golazos y una asistencia a su gran amigo, el charrúa Luis Suárez (que acabó con su racha negativa sin poder anotar gol) para venir siempre desde atrás y darle, finalmente, la vuelta a un campo siempre complicado, tanto por el equipo como por el empuje impresionante de la afición sevillista. Y por las calificaciones individuales a cada jugador en este partido pudiera dilucidarse la alineación para el clásico de este miércoles 27 en el Bernabéu, para jugar la vuelta de la Copa del Rey ante un Madrid urgido de buenos resultados, por lo que alineación ideal sería: Ter Stegen, Alba, Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Busquets, Aleñá, Rakitic, Messi, Suárez y Dembélé.

Sí, Aleñá, este joven canterano que sigue demostrando, con pocos minutos en la cancha, lo que es jugar con amor propio, carácter, deseo por ayudar a su equipo y mejorar como profesional, basta ya de consentimientos y tratos preferenciales a Coutinho, que se cuide más al grupo y los objetivos trazados, que el bienestar individual de un jugador que no ha querido dar un paso al frente.

Real Madrid, triunfo que deja dudas y señalados

Vaya triunfo del Real Madrid en Valencia para enfrentar a un Levante valiente con la iniciativa de ir a por los tres puntos sin importar la historia de su contrincante, sin embargo, ante la mala decisión de un jugador levantino, al querer taparse la cara de un balonazo y escudarse con el brazo, se cobra la pena máxima cuando, minutos antes, el cuadro valencia asfixiaba a un Madrid dentro de su campo, con un poste incluido que le negó el gol al equipo local. A los 15 minutos se da el empate, el cual traía los demonios de vuelta tanto en cancha como en la banca merengue y palco, donde se encontraba Florentino Pérez, pero nuevamente el VAR se hace presente al confirmar un penal previamente marcado por el árbitro central, Iglesias Villanueva, por demás dudoso y polémico, pues aun viendo la repetición, de haber cogido esa patada la pierna de Casemiro, éste habría tenido que salir, sin duda alguna, en ambulancia, directo al hospital.

Llegó “el golfista” Bale para llevar el balón al fondo de las redes y así se da una de las imágenes que ya está dando la vuelta al mundo, el feo gesto del Expreso de Cardiff hacia su compañero de equipo Lucas Vázquez para quitarse el abrazo de felicitación por el gol anotado, apretar la mandíbula y seguir su camino en solitario hacia el medio campo. Otro de los gestos fue la particular reacción del alemán Toni Kroos al ver que él era el elegido para ser el primer sustituido cuando el partido aún estaba 1-1, situación que, a simple vista, no le gustó en lo absoluto.

Estos dos hechos dejan sendas broncas internas al conjunto madrileño, sobre todo cuando a Solari no le ha temblado la mano para mandar a la banca a hombres como Asensio, Isco, Marcelo y el mismo Bale, aunado a que, seguramente, el gesto del galés no gustó nada en el vestuario, a pesar de que salga el director técnico argentino a la conferencia de prensa quitando hierro a la situación y diciendo cuánto le gustó la “garra” demostrada por su jugador en los minutos que estuvo en la cancha y el estado eufórico que mostró en el vestidor el delantero merengue por haber sido el autor del gol del gane y que, ante esto, él puede festejar como le dé la gana.

Como todos los sabemos, ya que no debimos haber sido jugadores de algún deporte de manera profesional, cuando uno es parte de un equipo, más allá de que se puedan tener mayor afinidad con algunos integrantes que otros, todos pierden, todos ganan y tanto el compañerismo como la disponibilidad de dar un extra por el bien de ese conjunto de personas siempre debe estar presente; situación de la cual está muy lejana Gareth Bale desde que llegó a la Casa Blanca, pues hasta fue “ventilado” por Marcelo y Courtois que es difícil entablar comunicación con el galés, ya que a pesar de haber llegado en septiembre del 2013 no habla ni pizca de español, cada que puede se va a su natal Gales a jugar golf y rehúye de las cenas grupales para hacer piña, pues él duerme temprano.

En fin, respetados lectores, esta semana nos regalará dos clásicos que tendrán tensión al máximo, y ambos se llevarán a cabo en el Santiago Bernabéu, uno semifinal definitoria de la Copa del Rey y otro por LaLiga, por lo que nuestra lectura de la siguiente semana muy seguramente contendrá repercusiones ya sean llevadas a cabo en los despachos del Camp Nou o de Valdebebas.

Por cierto, Gerard Piqué ya está en campaña para obtener la presidencial del FC Barcelona una vez que se retire del futbol; la fecha ya está definida por él mismo; esta campaña ha sido llevada a cabo por medio de declaraciones y respuestas dirigidas a Solari, Guti y Arbeloa por distintos temas: La final de la Copa del Rey de baloncesto ganada por el club blaugrana y los días de descanso para uno y otro equipo previo al clásico, pero este tema apenas empieza, por lo que le dedicaremos más líneas en columnas venideras.