La Premier League guardará un minuto de silencio, en honor al príncipe Felipe

La Premier League guardará un minuto de silencio en los partidos de este fin de semana por el fallecimiento del príncipe Felipe de Edimburgo, a los 99 años.

Los jugadores, además, llevarán un brazalete negro por la muerte del monarca, ocurrida este viernes, como forma de mostrar respeto a la familia real.

“La Premier League está profundamente afectada por la muerte de su majestad el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Nuestros pensamientos y condolencias están con su majestad la reina, con la familia real y con todos aquellos en el mundo que sientan la muerte del príncipe”, dijo la Premier en un comunicado.

