Insulto racista da al traste con choque Istanbul Basaksehir-París Saint-Germain de Champions

El choque de Champions entre el Istanbul Basaksehir y el París Saint-Germain fue suspendido al minuto 22 de acción luego de que el cuarto árbitro Sebastian Coltescu llamara “negro” a Pierre Webo, auxiliar del conjunto turco.

Ante ello, la Unión de Federaciones Europeas de Futbol​ (UEFA) anunció que abrirá una investigación.

Y que el partido entre el Istanbul Basaksehir, mismo que condenó, en su cuenta de Twitter, el insulto racista del cuarto árbitro, y el París Saint-Germain, el cual se juega su boleto a la ronda de octavos de final de la Champions, se reanudará este miércoles desde el minuto 13 de acción.

Demba Ba, atacante del conjunto turco y quien encarara al nazareno rumano Ovidiu Hategan por el proceder del cuatro silbante del encuentro, vio la tarjeta roja.

El choque entre el Istanbul Basaksehir y el París Saint-Germain se disputaba sobre la cancha del estadio Parc des Princes de París.

"WHY SAY 'NEGRO'?"#ChampionsxFOX Webó acusó, con esta frase, al cuarto árbitro por presunta agresión racista, y este fue el motivo por el que PSG vs ISTANBL por ahora está SUSPENDIDO pic.twitter.com/jSIH2SvrS9

— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 8, 2020