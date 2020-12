Gerardo Martino lapidario con ‘Chicharito’

En entrevista con ESPN, el canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense especializado en deportes, Gerardo Martino, estratega de la selección mexicana, consideró que Javier “Chicharito” Hernández debe hacer más méritos para mantener su lugar en la historia del Tri.

Específicamente, que ser su máximo romperredes no basta.

“Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección; eso no te sostiene.

“Si te sostiene, te sostiene un ratito; no te alcanza para siempre, porque si no estaríamos hablando y convocando a jugadores como Hugo Sánchez, y ya no lo podemos hacer más”, aseveró Martino.