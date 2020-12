“Enaltece a México”, felicita AMLO; “espero no estar soñando”: “Checo”

Tras la euforia por el triunfo del mexicano Sergio, “Checo”, Pérez en Sakhir, Baréin (un país árabe cercano al Golfo Pérsico), al adjudicarse el Gran Premio de Fórmula Uno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al jalisciense a través de redes sociales.

“Felicidades a ‘Checo’ Pérez por obtener el primer lugar en el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1. Siempre que triunfa un mexicano en una competencia, enaltece a nuestro país”, escribió el Mandatario federal.

El triunfo de Pérez fue su primera victoria en 10 años en la Fórmula Uno.

Al subir al podio, “Checo” sacó algunas lágrimas y mostró su júbilo.

“Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó, no sé qué decir”, dijo luego de apoderarse de la carrera.