“En el Real Madrid quieren que seas galáctico”: Gareth Bale

Tras jugar un año a préstamo con el Tottenham, el atacante Gareth Bale tendrá que regresar al Real Madrid para cumplir su contrato.

Luego de terminar la temporada en la Premier League, el seleccionado galés reventó a la directiva del conjunto Merengue por las altas exigencias.

“En España el futbol está magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado y eso se supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse“, comentó el delantero en entrevista para el diario The Times.

“En Madrid esperan que seas galáctico, que hagas lo que han visto hacer a otros jugadores. La verdad es que seguramente yo no sea como ellos. Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir, y no presumir, pero sí construir su marca“, explicó.

Por último, Bale criticó a la prensa española por juzgarlo en anteriores temporadas. “Hablo lo suficientemente bien (español) como para defenderme y entiendo todo lo que sucede a mi alrededor. Lo que molestaba de verdad a la prensa era que no hablase como ellos, así que se inventaron un drama“, agregó.

Se espera que Gareth Bale llegue en las próximas semanas a las filas del Real Madrid, pues aún tiene un año de contrato con los Merengues. Durante las últimas horas se ha especulado que el galés jugará este temporada con los madrileños y después se retirará como futbolista profesional.