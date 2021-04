El Tuca Ferretti saldría del club Tigres y su posible sustituto podría ser Miguel Herrera

Todo parece indicar que el Tuca Ferretti estaría viviendo sus últimos momentos con el Club Tigres, pues saldría del equipo al término del Torneo Guard1anes 2021 .

Tal como señaló el periodista Willie González, Tuca Ferretti norenovaría su contrato con el Club Tigres, de modo que dejaría el banquillo luego de diez años de éxitos, mismos que incluyen nada más y nada menos que cinco títulos de Liga MX .

Según el citado comunicador, la salida del DT brasileño no tiene que ver necesariamente con situaciones futbolísticas, sino más bien con cuestiones extra cancha , de manera que ni siendo campeón conservaría su trabajo.

Cabe señalar que el Tuca Ferretti no se iría solo del Club Tigres, ya que con él también se marcharían figuras de la talla de André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Rafael Carioca , quienes, siempre la misma fuente, le juraron lealtad al DT.