Edson Álvarez, con pasado cementero

Edson Álvarez, mediocampista del Ajax de Holanda, reconoció haber tenido un pasado cementero, por su papá.

“Empecé apoyando al Cruz Azul, por mi papá.

“Después apoyé a Pachuca, porque jugaba allí, pero ahora, mi corazón está con el América de México”, aseveró Álvarez en entrevista con el sitio oficial del Ajax, en la que, por otra parte, dijo quedarse con Raúl Jiménez, en lugar de Javier “Chicharito” Hernández, y que su ídolo es Rafael Márquez.

“Raúl Jiménez; ahora mismo, Raúl atraviesa un mejor momento, pero Javier el ‘Chicharito’ ha sido un histórico para México por lo que ha hecho, pero ahora mismo me quedo con Raúl; hablé con su novia, porque a él no he querido molestarlo, pero ella me dice que todo está bien.

“Me gusta mucho la carrera que hizo Rafa Márquez; jugó mucho tiempo en el Barcelona, en una de las mejores épocas del equipo; compitió y ganó muchas cosas; su carrera es una gran inspiración”, hizo notar Álvarez en su entrevista con el sitio oficial del Ajax.