‘Cosita’ influyó para que ‘Hugol’ no tomara riendas de la Máquina

Una “cosita” influyó para que Hugo Sánchez no se hiciera del timón de la Máquina del Cruz Azul.

“En algún momento, platicando con él, salió una ‘cosita’ que no me gustaría ventilar, pero que se tuvo que dirimir con las autoridades de la institución, con los consejos; no les agradó; no les pareció, pero no fue sólo esa razón.

“Al siguiente día me dirigí al consejo y me informaron que no Íbamos a continuar con lo de Hugo.

“De un perfil muy alto íbamos a ir con el plan B”, aseveró Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina, quien negó que le haya ofrecido al “Pentapichichi” la mitad del sueldo que habían acordado originalmente.

Es decir, que Sánchez mintió.

“Nunca pasó eso, porque ni lo haría ni pasa por mi mente; esto no va conmigo ni con una institución como Cruz Azul; o Hugo interpretó mal las cosas o no sé por qué hizo esa aseveración.

“Hubo cuatro o cinco días donde estuvieron difundieron mentiras; que si nos había condicionado jugadores o un cuerpo técnico; sí hubo situaciones que fueron diferencias en las negociaciones.

“Además, las negociaciones siempre fueron con Gabriel Gerberoff, su representante, no con él.

“Con el representante vimos todas las cuestiones contractuales”, precisó Ordiales.