Con ‘bicho’ del coronavirus disputó jugador del León vuelta de final con Pumas

Aunque sin saberlo, Emmanuel Gigliotti, atacante argentino del León, reveló haber disputado con el “bicho” del coronavirus el choque de vuelta de la final del Torneo Guard1anes 2020 contra los Pumas.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina y me hice el PCR que me exigían en Argentina y di positivo.

“Entonces, quiere decir que la final la jugué con el ‘bicho’”, refirió Gigliotti en entrevista con TyC Sports.

Contra los Pumas, el atacante argentino marcó dos de los tres goles con los que el León se hizo del título del Torneo Guard1anes 2020.