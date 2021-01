Christian Martinoli el único al que Miguel Herrera subiría a un ring para darse unos cates

En el marco de su participación en un podcast, Miguel Herrera se dijo dispuesto a subirse a un ring con el periodista y narrador deportivo Christian Martinoli.

“De todos los que mencionaste, al único que subiría al ring, para darnos unos cates, sería a Martinoli, y nada más, pero es más por todas las circunstancias de que atacó a mi familia, a mi hija, pero nada más”, refirió “El Piojo”.

Y si bien las otras dos opciones de Herrera eran el ex guardameta Hernán Cristante y el ex árbitro Marco Antonio Rodríguez, el ex estratega de las Águilas del América se sacó de la manga el nombre del ex futbolista Antonio Carlos Santos.

“Te faltó uno; yo los pondría en fila.

“Éramos muy amigos, pero, desafortunadamente, no sé qué le pasó en el camino al señor Antonio Carlos Santos, pero, bueno, me ha atacado por todos lados”, aseveró Herrera en el podcast.