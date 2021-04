Chivas le ofrece trabajo a Oribe Peralta cuando se retire

Oribe Peralta con 37 años, está en el ocaso de su carrera y comienza a ver lo que será su futuro después de que se retire de las canchas. El delantero reveló que Chivas le ofreció un puesto en la directiva, una vez culminé con su carrera profesional.

Mi plan siempre ha sido terminar mi contrato, buscar jugar lo más posible, me siento bien y fuerte para competir. Después de eso tendré que analizar todo lo que venga. Chivas en un momento ya me ofrecieron el tener después que me retire una oportunidad de trabajo en el área que me decida, estoy muy agradecido con eso, pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando esto, porque se acaba y puede ser en cualquier momento. Estoy tranquilo y consciente que aún puedo dar mucho dentro de la cancha”, declaró.